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12 января 2020
Посла Великобритании в Иране задержали на некоторое время по подозрению в организации протестов и участии в них
Посла Великобритании в Иране Роба Макэйра задержали на некоторое время по подозрению в организации протестов и участии в них. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. По его данным, дипломата позже вызовут в иранский МИД для допроса. Информацию подтвердил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб. Он назвал это «вопиющим нарушением международного права».
В Тегеране накануне сотни людей вышли на митинг после того, как иранские военные признали, что по ошибке сбили украинский самолет. По данным агентства Fars, сначала акция носила поминальный характер, а затем превратилась в марш протеста, в ходе которого демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги.