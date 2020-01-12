«Ливерпуль» со счетом 1:0 в гостях обыграл «Тоттенхем» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги

Таким образом команда продолжила беспроигрышную серию из 21 игры, из которых в 20 одержала победу и один матч сыграла вничью. По итогам проведенных встреч «Ливерпуль» установил рекорд для топ-5 европейских лиг по количеству побед, а также по сумме набранных очков на данной турнирной дистанции — 61. Помимо этого, «красные» продлил также беспроигрышную серию в чемпионате Англии, которая теперь составляет 38 матчей.