В Эгейском море у берегов Турции затонула лодка с беженцами

Погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе восемь детей, сообщили телеканал NTV и агентство Anadolu. По их данным, местная полиция прибыла на помощь после того, как ей сообщили о криках с места происшествия. Всего в лодке находились 19 человек, восемь из них береговой охране удалось спасти.