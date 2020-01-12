Посла Британии в Иране Роберта Макэйра задержали на несколько часов на акции протеста в Тегеране

Об этом сообщило агентство Тасним. По его данным, группа студентов собралась в тегеранском Технологическом университете имени Амира Кабира, чтобы выразить протест в связи с признанием иранскими военными ответственности за катастрофу украинского самолета. Как передает агентство, Макэйр якобы пытался руководить действиями толпы из расположенного поблизости магазина. Сегодня в связи с инцидентом посол будет вызван в МИД страны.