Президент Ирана Хасан Рухани извинился за катастрофу украинского самолета

В телефонном разговоре со своим коллегой Владимиром Зеленским он полностью признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных и заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка. Рухани также выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Зеленский, в свою очередь, заметил, что «признание «ракетной версии» как причины катастрофы открыло путь для продолжения ее расследования без каких-либо задержек и препятствий». Президент подчеркнул необходимость как можно скорее идентифицировать и вернуть тела погибших на родину.