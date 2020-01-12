Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney

Она будет озвучивать персонажей в мультфильмах, сообщает The Times. Заработанные деньги герцогиня Сассекская направит в благотворительную организацию «Слоны без границ», которая занимается защитой животных от браконьеров. Каких персонажей будет озвучить Меган, еще неизвестно. По данным издания, первую запись сделали еще до Рождества. На днях стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий высокопоставленных членов королевской семьи. Они объяснили это желанием стать финансово независимыми и основать благотворительную организацию, а также проводить время в Северной Америке.