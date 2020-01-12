Госдеп пригрозил Багдаду ограничить доступ к счету Центрального банка Ирака в Федеральном резервном банке Нью-Йорка

Такая мера предусмотрена на случай вывода из страны американских войск, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников Ирака. Газета поясняет, что на государственных банковских счетах Ирака в Нью-Йорке хранятся деньги, в том числе, вырученные от продажи нефти. Отсутствие доступа к средствам может привести к кризису в финансовой системе страны. Официально власти США, Ирака и представители Федерального банка Нью-Йорка эту информацию не прокомментировали.