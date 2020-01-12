Ливийская национальная армия Халифы Хафтара объявила о введении режима прекращения огня

Он начал действовать с полуночи по местному времени (часа ночи мск). При этом в ЛНА предупредили, что не будут вести боевые действия только при условии аналогичного шага со стороны противостоящих им в районе Триполи сил признанного ООН правительства страны. Турецкие СМИ отмечают, что это объявление последовало вскоре после телефонных переговоров президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что сегодня прибудет на переговоры в Стамбул глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж. Накануне он провел переговоры в Риме с председателем Совета

министров Италии Джузеппе Конте.