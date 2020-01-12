Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по местному времени. Другая сторона тоже должна придерживаться этого перемирия. В случае его нарушения будет жесткий ответ, заявил официальный представитель ЛНА.

Прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров призвали стороны президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, согласовавшие единую позицию по Ливии в ходе телефонного разговора.