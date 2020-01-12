После встречи с Меркель Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом

Как говорится на сайте Кремля, разговор состоялся по предложению турецкой стороны. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Ливии и подтвердили готовность содействовать урегулированию конфликта в этой стране. Помимо этого, Путин сообщил Эрдогану об итогах встречи с канцлером Германии и телефонных переговоров с рядом лидеров региональных государств.