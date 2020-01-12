Ангела Меркель считает необходимым достроить газопровод «Северный поток — 2» несмотря на санкции США

Германия по-прежнему поддерживает этот проект, заверила немецкий канцлер на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Меркель подчеркнула, что это в первую очередь экономический проект и участвующие в нем предприятия неоднократно выступали за то, чтобы его реализовать.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия готова завершить строительство газопровода своими силами без привлечения иностранных партнеров. При этом он отметил, что окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Президент выразил надежду, что строительные работы будут завершены до конца 2020 года — начала 2021 года.