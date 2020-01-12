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01:04, 12 января 2020

Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в катастрофе Боинга в Тегеране будут привлечены к ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в катастрофе Боинга в Тегеране будут привлечены к ответственности. «Никто не отвертится», — сказал он в специальном видеообращении к гражданам. Об этом, в частности, по его словам, шла речь во время его телефонного разговора с президентом Ирана. Зеленский пообещал, что государство окажет родственникам погибших всю необходимую помощь в получении компенсаций от страховых компаний, перевозчика и властей Ирана. Правительство Украины также выделит финансовую помощь семьям погибших. Украинский лидер подробно рассказал, какие действия предприняты властями страны в рамках расследования обстоятельств авиакатастрофы, включая сбор образцов ДНК. Он отметил, что украинские и иранские специалисты будут совместно заниматься расшифровкой черных ящиков.
Боинг-737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в минувшую среду под Тегераном. Погибли 176 человек. Накануне Иран официально признал, что самолет был непреднамеренно сбит силами ПВО.



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