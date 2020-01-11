Парламент Ирана сегодня проведет экстренное заседание по крушению украинского «Боинга»

Слушания будут непубличными – об этом сообщил официальный представитель руководства Меджлиса. По его словам, на заседании будет присутствовать командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами. Предполагается, что депутаты обсудят обострение отношений между Ираном и США. В частности, речь идет о гибели командира элитного спецотряда «Аль-Кудс» Касема Сулеймани, убитого в результате спецоперации США, а также об атаке иранских военных по американским базам в Ираке. Отдельно в повестке – катастрофа украинского «Боинга» при взлете из аэропорта Тегерана. Этот вопрос, по словам одного из депутатов, будет поднят после признания военных в том, что лайнер был сбит ракетой иранских ПВО. Другой член Меджлиса призвал власти Исламской республики ответить на вопросы, связанные с катастрофой, а также наказать виновных. Накануне иранские военные признали свою причастность к гибели «Боинга», уверяя, что это произошло по ошибке. При этом она, как настаивают власти, была спровоцирована действиями США.

При катастрофе украинского «Боинга» в среду погибли 176 человек, большинство из них – граждане Ирана и Канады.