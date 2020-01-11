Семьи погибших в катастрофе украинского лайнера, сбитого в Иране получат по 200 тыс. гривен( около 8,3 тыс. долл)

Об этом сообщается на сайте правительства Украины. Выплаты семьям членов экипажа осуществит авиакомпания МАУ в соответствии с коллективным договором. Кроме того, Киев проконтролирует страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией и будет требовать возмещения от Ирана.