EASA рекомендовало перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана

Европейское агентство по авиабезопасности Рекомендовало перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана. Как сообщает Reuters, рекомендации были выпущены «в связи с признанием Ирана ответственности за крушение украинского Боинга, сбитого иранской ПВО. Прежние рекомендации касались только ограничений на полеты над территорией Ирана на высоте ниже 7,5 тыс. метров. Генеральный штаб ВС Ирана сегодня официально сообщил, что самолет был сбит по ошибке.