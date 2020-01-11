Первые канадские специалисты и дипломаты прибудут в Тегеран в районе полуночи

Они должны принять участие в расследовании катастрофы украинского самолета, сбитого в Иране Об этом в субботу заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, в настоящий момент уже одобрены три визы для членов канадской группы. Как отметил премьер, остальные члены этой группы прибудут в Тегеран позднее. Накануне глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Оттава сформировала оперативную группу, в которую вошли 10 дипломатов и два представителя Совета по безопасности на транспорте Канады. Они находятся в Анкаре и ожидают выдачи иранских виз.