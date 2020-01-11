Правительство Украины определилось с выплатами семьям погибших в катастрофе украинского Боинга, сбитого в Иране

Они получат по 8,3 тыс. долларов. Как Сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук, правительство также проконтролирует осуществление страховых выплат. Гончарук заверил также, что государство окажет родственникам всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую. Кроме того, по словам премьера, авиакомпания МАУ выплатит компенсацию родственникам членов экипажа. Родственники погибших также смогут получить компенсацию от Ирана. Как сказал Гончарук, украинские дипломаты уже работают над этим.