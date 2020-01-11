На комбикормовом заводе под Белгородом произошел взрыв газовоздушной смеси

По сведениям «Интерфакс» это произошло в цехе по производству муки на шестом этаже семиэтажного производственного здания. С ожогами госпитализированы пять человек. Взрыв повредил остекление цеха. Несущие конструкции не пострадали. Других подробностей пока нет.