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22:00, 11 января 2020

На Тайване состоялись выборы главы администрации острова

По результатам подсчетов, действующая глава администрации Цай Инвэнь переизбирается на второй срок.

На многотысячном митинге Цай Инвэнь поблагодарила своих сторонников за доверие: «Результаты эти выборов – это голос народа Тайваня, это голос демократии. Весь мир слышит его. ЯЧ верю, что те, кто находятся по ту сторону пролива, тоже это слышат. Если бы у нас не было достоинства по отношению к своей стране или демократических институтов, то у нас не было бы сегодняшней победы. Мы продолжим ту работу, которую мы хорошо делали четыре года».

Инаугурация Цай Инвэнь на высшем должностном посту острова состоится 20 мая.



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