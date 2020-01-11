На Тайване состоялись выборы главы администрации острова

По результатам подсчетов, действующая глава администрации Цай Инвэнь переизбирается на второй срок.

На многотысячном митинге Цай Инвэнь поблагодарила своих сторонников за доверие: «Результаты эти выборов – это голос народа Тайваня, это голос демократии. Весь мир слышит его. ЯЧ верю, что те, кто находятся по ту сторону пролива, тоже это слышат. Если бы у нас не было достоинства по отношению к своей стране или демократических институтов, то у нас не было бы сегодняшней победы. Мы продолжим ту работу, которую мы хорошо делали четыре года».

Инаугурация Цай Инвэнь на высшем должностном посту острова состоится 20 мая.