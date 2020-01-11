Зеленский пообещал, что все виновные в том, что украинский самолет был сбит в Тегеране, будут наказаны

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в том, что украинский самолет компании МАУ был сбит 8 января в Тегеране, будут наказаны: «Мы в ходе телефонного разговора с Роухани договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев», «Правительство предоставит финансовую помощь семьям погибшим. Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран». -"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны".

Тегеран и Киев договорились о тесном сотрудничестве в расследовании катастрофы. Это результат телефонного разговора президентов двух стран.

Президент Украины объявил о том, что никто из причастных к крушению боинга под иранской столицей «не отвертится». По его словам, его коллега Хасан Роухани пообещал, что все виновные будут привлечены к ответственности. Также Владимир Зеленский отметил, что специалисты обеих стран будут совместно расшифровывать данные с черных ящиков сбитого самолёта.

Помимо прочего, украинский лидер высоко оценил работу, которую проделали в Иране посланные Киевом эксперты. Зеленский отметил, что они работали сдержанно, системно, и их профессионализм и убедительные доводы не позволили скрыть правду о трагедии.

Президент Хасан Роухани признал сегодня, что боинг сбили военные исламской республики, которые по ошибки приняли его за вражеский объект. За это он извинился по телефону перед украинским коллегой, а затем пообещал послать в Киев «специального представителя, который официально выразит сожаление иранского народа и правительства».

Трагедия произошла в минувшую среду. Самолет «Украинских авиалиний», который направлялся из Тегерана в Киев, упал почти сразу после вылета. На борту были 176 человек.

Генеральная прокуратура Украины тем временем окончательно переквалифицировала дело о крушении боинга. Следствие будет проходить по статьям об умышленном убийстве людей и уничтожении самолета.

Правительство Украины выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Боинга, сбитого в Иране. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, правительство также проконтролирует страховые выплаты в соответствии с Монреальской конвенцией.

Расшифровка черных ящиков сбитого в Ирана украинского Боинга будет вестись на Украине. Об этом сообщает французское бюро расследований и анализу безопасности гражданской авиации. Бюро подтверждает свое участие в технической работе по расшифровке бортовых самописцев украинского лайнера.