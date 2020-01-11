В Ираке неизвестные убили оператора видеоагентства Ruptly, которое является подразделением RT, Саафа Гали

Об этом сообщила в своем телеграм-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. По сведениям RT, Гали был убит в иракской Басре после съемок демонстрации против превращения Ирака в плацдарм военного противостояния США и Ирана. При этом стрингер снимал материал для местного СМИ.

