Иранский президент заверил, что все причастные к уничтожению украинского самолета будут привлечены к ответственности

Иранский президент Хасан Роухани заверил, что все причастные к уничтожению украинского самолета будут привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины по итогам телефонного разговора обоих лидеров. Сегодня иранские военные признали, что украинский Boeing был сбит случайно иранской ПВО. Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.



В столице Ирана сейчас проходят уличные протесты. Люди требуют наказать виновных в крушении украинского боинга.

Студенты вышли на акцию протеста рядом с Технологическим университетом имени Амира Кабира. На многочисленных видео из социальных сетей заметно, что люди принесли цветы и свечи, и на том месте появился небольшой мемориал в память о погибших в авиакатастрофе.

Также собравшиеся скандируют «позор». По их мнению причастных к крушению самолета недостаточно просто отстранить от должности и они должны ответить перед судом. Британская газета Guardian пишет, что митингующие также срывают со зданий фотографии недавно убитого генерала Касема Сулеймани, а иногда звучат лозунги против высшего руководства Ирана. В эти минуты городская полиция разгоняет акцию. Для этого используют дубинки и слезоточивый газ.

Поводом для митинга стало сегодняшнее заявление властей. Президент исламской республики признал, что самолет «Украинских авиалиний» сбили иранские военные, которые по ошибке приняли его за враждебный объект. При этом, последние несколько дней официальные ведомства отрицали эту версию и утверждали, что авиакатастрофа произошла из-за технической неисправности боинга.

Крушение самолета произошло в среду утром. На борту были 176 человек.