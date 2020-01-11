Супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с компанией Disney на озвучивание мультипликационных персонажей

По сведениям The Times, заработанные средства Маркл направит благотворительной организации «Слоны без границ», которая занимается защитой животных от браконьеров. 8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий. Они заявили, что собираются жить и в Великобритании, и в Северной Америке, а также намерены самостоятельно зарабатывать на жизнь. Спустя два дня Маркл уехала из Великобритании в Канаду.