В Тегеране перед зданием Технологического университета собралось несколько сотен демонстрантов

Они требуют отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Как передает ВВС, демонстранты скандируют «Главнокомандующий, уходи!». Протестующие возмущены, что иранские военные в среду случайно сбили украинский пассажирский самолет. Сегодня это официально признали иранские власти.

