Владимир Зеленский рассчитывает на полное техническое и юридическое взаимодействие с Тегераном по расследованию авиакатастрофы украинского Боинга, сбитого иранской ПВО. У себя в Твиттере президент Украины пишет, что признание Тегераном ответственности за гибель лайнера — это шаг в нужном направлении. Зеленский настаивает на немедленном завершении идентификации тел, возвращении их на Украину и привлечении виновных в крушении к ответственности. МИД Украины направил Ирану ноту с перечнем шагов и юридических аспектов урегулирования вопроса о сбитом самолете. Официальный Тегеран, как передает офис украинского президента, заверил, что все причастные к катастрофе будут привлечены к ответственности.
Самое обсуждаемое
Владимир Зеленский: Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин…
Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Максим Шевченко: Генерал Сулеймани погиб героем в террористическом акте Пентагона А в Израиле призывы бомбить Иран звучат. Я смотрел израильских экспертов. Абсолютно террористические угрозы в отношении Ирана. Они описывают лидеров почти 100-миллионного государства с древнейшей культурой как какую-то шпану…