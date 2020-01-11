Владимир Зеленский рассчитывает на полное техническое и юридическое взаимодействие с Тегераном по расследованию авиакатастрофы украинского Боинга, сбитого иранской ПВО. У себя в Твиттере президент Украины пишет, что признание Тегераном ответственности за гибель лайнера — это шаг в нужном направлении. Зеленский настаивает на немедленном завершении идентификации тел, возвращении их на Украину и привлечении виновных в крушении к ответственности. МИД Украины направил Ирану ноту с перечнем шагов и юридических аспектов урегулирования вопроса о сбитом самолете. Официальный Тегеран, как передает офис украинского президента, заверил, что все причастные к катастрофе будут привлечены к ответственности.