Российские гандболисты со счетом 25:26 уступили команде Венгрии в стартовом матче предварительного группового раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в шведском Мальмё. В следующей встрече россияне встретятся с исландцами 13 января, а двумя днями позднее
сыграют с датчанами.
Гандболисты РФ со счетом 25:26 уступили Венгрии в стартовом матче предварительного группового раунда чемпионата Европы
Российские гандболисты со счетом 25:26 уступили команде Венгрии в стартовом матче предварительного группового раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в шведском Мальмё. В следующей встрече россияне встретятся с исландцами 13 января, а двумя днями позднее