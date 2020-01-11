Гандболисты РФ со счетом 25:26 уступили Венгрии в стартовом матче предварительного группового раунда чемпионата Европы

Российские гандболисты со счетом 25:26 уступили команде Венгрии в стартовом матче предварительного группового раунда чемпионата Европы. Встреча прошла в шведском Мальмё. В следующей встрече россияне встретятся с исландцами 13 января, а двумя днями позднее

сыграют с датчанами.