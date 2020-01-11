Иранские студенты вышли на стихийные митинги с лозунгами «смерть лжецам»

Как передает Радио Свобода, они требуют отставки правительства, которое, по их мнению, три дня лгало по поводу украинского Боинга, сбитого, как сегодня было официально подтверждено иранской ПВО. На видео в соцсетях видно, что протестующие также несут свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета