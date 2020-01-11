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19:30, 11 января 2020

Оператор видеоагенства Ruptly Сааф Гали, который работал на RT убит в Ираке

Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Как сообщил ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, при необходимости Союз может оказать помощь семье убитого через международные журналистские организации.



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