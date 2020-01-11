Правительство Франции пошло на уступки протестующим против пенсионной реформы

Премьер-министр Эдуар Филипп выразил готовность временно исключить из проекта реформы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Именно этот пункт вызывал наибольшее недовольство профсоюзов. Письмо премьера было обнародовано сегодня в очередной день протестов, которые проходят во многих крупных городах Франции.