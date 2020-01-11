Признание иранской стороной обстрела лайнера «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины» является важным шагом, нужно сделать все для полного расследования катастрофы. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
Вооруженные силы Ирана заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, непреднамеренно, виной стал человеческий фактор:
самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражеский.
Меркель: Признание иранской стороной обстрела «Боинга-737» является важным шагом
Признание иранской стороной обстрела лайнера «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины» является важным шагом, нужно сделать все для полного расследования катастрофы. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.