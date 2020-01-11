Окончание строительства «Северного потока-2» будет отодвинуто на несколько месяцев

Это по итогам переговоров с Ангелой Меркель признал Владимир Путин. По его оценкам запуск трубопровода должен быть завершен до конца 2020 года или к первому кварталу следующего года. При этом Путин подчеркнул, что Россия сможет достроить газопровод самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров.