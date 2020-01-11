21-летнюю британку приговорили к восьми годам тюрьмы за сексуальное насилие над девочками-подростками

Преступница знакомилась с ними, выдавая себя за 16-летнего юношу.

Суд британского города Уинчестер отправил в тюрьму 21-летнюю Джемму Уоттс, признав ее виновной в нескольких случая насилия над подростками. Жертвами преступницы становились девушки от 13 до 16 лет. Она знакомилась с ними в социальных сетях, выдавая себя за 16-летнего молодого человека по имени Джейк Уотон. В процессе общения она высылала им свои интимные фотографии. Перед тем, как встретиться с девушками, Уоттс собирала свои волосы в пучок, надевала бейсболку и толстовку с капюшоном. Как пишет BBC, этот образ оказался весьма убедителен – преступнице удавалось обмануть не только своих жертв, но и некоторых из их родителей, которые думали, что их дочери встречаются с молодым человеком.

Для многих девушек правда оказалась шокирующей – некоторые из них признались, что такой опыт стал травмирующим и у них появились суицидальные мысли. В общей сложности Уоттс признала себя виновной в семи эпизодах сексуальных преступлений.

В общей сложности, по данным полиции, жертвами Уоттс могли стать около 50 девушек.