РПЦ: Для православного естественно знакомиться с девушками в храме

Для православного естественно знакомиться с девушками в храме, считают в Русской православной церкви, сказал

председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Если же чувство возникло с самого первого взгляда, то митрополит Иларион призвал не упустить это чувство и, не стесняясь, подойти к девушке и с ней поговорить.