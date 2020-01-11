Новый американский посол в России Джон Салливан приведен к присяге

Как ожидается, глава диппредставительства прибудет в Москву 16 января.

Церемония состоялась под руководством госсекретаря США Майка Помпео, сообщает американское посольство в России. Его нового главу Джона Салливана привел к присяге представитель Верховного суда Штатов. Дипломат, согласно сообщению диппредставительства, по прибытии в Москву намерен вручить верительные грамоты российскому правительству. Как отмечается, Салливан надеется на улучшение двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, а также укреплению сотрудничества по ряду глобальных и региональных вопросов. Нового посла также напутствовал Помпео: по его словам, Салливан способен добиться конструктивных и продуктивных отношений с Россией. Ранее он являлся первым заместителем госсекретаря США – это вторая должность по значимости в Госдепартаменте.

Салливан сменит на посту американского посла в России Джона Хантсмана, руководившего дипмиссией два года. Он подал в отставку прошлым летом.