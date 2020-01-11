Национальные флаги приспущены сегодня над госучреждениями Великобритании

Таким образом власти Соединенного королевства почтили память ушедшего из жизни султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Он умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 Лет. В самом султанате объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.