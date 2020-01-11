Украина переквалифицировала уголовное дело о крушении своего Боинга, сбитого в Иране

Учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет, дело будет расследоваться по статьям об умышленном убийстве двух и более лиц и об уничтожении Воздушного судна. Иранские власти сегодня признали, что пассажирский лайнер был сбит по ошибке.

К катастрофе украинского самолета под Тегераном привели «безрассудные действия Ирана». Таким образом представитель американской администрации высокого ранга прокомментировал ТАСС признание Тегераном ответственности за уничтожения иранскими военными по ошибке пассажирского самолета. «Иран совершил ужасную ошибку, которая имела разрушительные последствия», — сказал он. Источник добавил, что сейчас как никогда важно, чтобы Иран оставил свои безрассудные амбиции и начал вести себя как нормальная страна.