Мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе выиграли биатлонисты Норвегии

Российская команда была на финише четвертой.

На эстафетную гонку сборная России вышла в необычном составе. В четверке не оказалось лидеров – Александра Логинова и Матвея Елисеева. А стартовать выпало дебютанту кубка мира – 21-летнему Саиду Халили. Впрочем, многие команды вышли на эстафету не в оптимальных составах. Так, у норвежцев не оказалось в заявке братьев Бе. Впрочем, викинги и без них смогли добиться победы. Норвежцы лидировали практически на протяжении всей гонки. Лишь в концовке Кристиансен заставил понервничать болельщиков, отправившись на штрафной круг. Впрочем, финишный спурт норвежец все равно выиграл у представителя Франции. Бронзовые медали достались хозяевам – биатлонистам Германии. Российский квартет финишировал четвертым.

Завтра этап в Оберхофе завершается масс-стартами.