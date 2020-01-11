Министерство просвещения предлагает заменить отметки по ряду предметов в аттестате зачетами или незачетами

Как сообщила «Российской газете» глава ведомства Ольга Васильева, речь идет об «Изобразительном искусстве», «Музыке» и «Физкультуре». Васильева подчеркнула, что школы сами смогут решать, ставить оценки или «зачеты».

Возможность ставить «зачтено» по физической культуре приведет к снижению мотивации заниматься на уроке как у школьников, так и у преподавателей. Такое мнение высказал заслуженный учитель РФ Дмитрий Бесполов, комментируя в эфире радиостанции «Эхо Москвы» инициативу Минпросвещения РФ о введении в школах новой системы оценок по некоторым предметам. «Введение системы «зачет-незачет» породит еще большее количество учителей, которые будут думать: зачем мне работать с учеником, когда мне проще всем зачет поставить. Пятибалльная система позволяет работать с ребенком [индивидуально]. Когда я мотивирую его оценкой, я могу сказать: «ты молодец, сегодня ты сделал на «четверку», давай завтра попробуем сделать на «пять». Если завтра не получится, то давай я разработаю тебе программу, и ты все-таки выполнишь то, что ты хочешь». Так делать сложнее, потому что это индивидуальная работа», — сказал он.

По словам Д.Бесполова, появление возможности ставить по физкультуре «зачтено» приведет к исчезновению элемента соревнования между учениками, что может также повлиять на их мотивацию. В преподавании физической культуры главное – не форма отчетности, а преподаватель, его подход и требования к каждому ученику, подчеркнул Д.Бесполов.