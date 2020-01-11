Верховный суд Абхазии обязал ЦИК провести новые выборы президента

К этому привели уличные протесты в Сухуми.

Центризбирком уже получил решение инстанции и сейчас должен назначить дату нового голосования, — пишет агентство ТАСС. Тем не менее, это обстановку в Абхазии это не успокоило. Оппозиционные депутаты требуют отставки президента Рауля Хаджимбы, а его представители утверждают, что до новых выборов именно он должен исполнять обязанности главы республики.

Волнения в стране начались в минувший четверг. Люди вышли на улицы столицы с требованием отмены результатов голосования, на котором действующий президент победил с перевесом в два процента. Протестующие сначала захватили здание администрации главы правительства, а затем перешли в парламент.

В итоге генеральная прокуратура Абхазии завела уголовное дело. Там считают, что происходящее на улицах Сухуми подпадает под уголовную статью о массовых беспорядках с погромом и порчей имущества.

При этом, в администрации президента минувшие протесты называют попыткой государственного переворота. Представитель аппарата заявлял, что к ней причастны Украины, которые участвовали в боевых действиях на востоке страны.

Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба объявил, что президент Хаджимба может сегодня с обращением к гражданам республики. По его словам, это возможно произойдет после встречи главы государства с заместителем секретаря Совета Безопасности России ашидом Нургалиевым.