В Петербурге прошел митинг против строительства мусороперерабатывающего завода рядом с жилой зоной

В акции приняло участие несколько сотен человек.

Митингующие собрались после полудня на юго-западе города, недалеко от железнодорожной станции «Старый Петергоф». По оценкам организаторов, на согласованную акцию вышло около 250 человек. Они выступают против строительства в нескольких километрах от жилых кварталов мусороперерабатывающего завода и станции для сортировки отходов. Местные жители опасаются, что мусор на этом производстве будут попросту сжигать, рассказал «Эху» организатор митинга, муниципальный депутат Илья Львов.

«Мусороперерабатывающий комплекс. Вполне возможно, что в конце цикла будут сжигать, поэтому можно сказать, что когда-то появится мусоросжигательный завод. Естественно, жители категорически против», – сказал Львов.

На акцию люди вышли с плакатами «Беглов, не порти воздух», «Петергоф – не помойка» и «Нам здесь ещё жить». Один из участников вообще появился в противогазе и костюме химзащиты. Всем митингующим организаторы выдали специальные бланки, в которые можно вписать свою фамилию и отправить в качестве официального обращения в Смольный. К участникам акции, кстати, присоединился и представители партии власти: на митинге выступил депутат городского парламента, единоросс Михаил Барышников. Он также раскритиковал идею строительства завода рядом с городом.



Аналогичный митинг завтра пройдет в городе Ломоносов, который также расположен вблизи запланированного мусороперерабатывающего завода.