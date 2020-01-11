Расследование катастрофы украинского Боинга, сбитого в Иране, выходит на международный уровень

Во всяком случае, расшифровкой черных ящиков самолета займутся французские специалисты. Об этом по телефону договорились президенты Украины и Франции. По данным пресс-службы украинского президента, Макрон пообещал «способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. Макрон сообщил, что Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации.

Напомним, Иран сегодня признал свою ответственность за гибель украинского лайнера. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за попадание ракеты в украинский боинг. Об этом заявил командующий аэрокосмическими войсками КСИР Амир Али Хаджизаде. Изначально Генштаб предполагал, что сбит иранский самолет, но планировалось объявить эту информацию позднее, добавил Хаджизаде.

Международная комиссия по расследованию крушения украинского Боинга не нужна, поскольку Иран признал свою вину, считает военный эксперт Владимир Евсеев. Проведение международного расследования крушения украинского Boeing с привлечением Франции может иметь политические цели и привести к давлению на Иран, сказал Владимир Евсеев. «Я не вижу необходимости здесь в формировании международной организации [для расследования крушения], если страна готова признать свою вину и финансово компенсировать те жертвы, которые понесли разные стороны. Я не понимаю, зачем нужна международная комиссия и почему здесь нужна Франция. Насколько я знаю, французов среди пострадавших не было. Мне кажется, что создание такой международной комиссии будет преследовать политические цели», — сказал он. В.Евсеев подчеркнул, что если в результате международного расследования будет заявлено о необходимости максимального ограничения полетов гражданской авиации в Иран и через него, поскольку в стране не обеспечивается безопасность авиасообщения, то такой вывод будет «полностью отвечать американским национальным интересам» и может стать дополнительным рычагом давления на Иран. «Когда Украина, а точнее [бригада] ПВО Украины сбила израильский самолет над Черным морем, разбирательство носило двухсторонний характер. Украинская сторона после долгих препирательств была вынуждена признать факт, что был сбит израильский самолет», — заключил он.

Российские авиакомпании не отменяют регулярные рейсы в Тегеран. Телеграмма Росавиации о нежелательности полетов в регион носит рекомендательный характер. Об этом ИФ сообщил источник в одной из российских авиакомпаний. Между тем, согласно расписанию на табло вылетов аэропорта Шереметьево, сегодня из Москвы на 22:15 был запланирован рейс «Аэрофлота» в Тегеран. Затем вылет отложили до 4 утра 12 января.



Ситуация в Иране уже урегулирована, поэтому больше нет необходимости менять маршруты следования воздушных судов. Такое мнение «Эху Москвы» высказал авиаэкперт, президент профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук.

Украина переквалифицировала дело о гибели «Боинга» в Иране на статьи об умышленном убийстве и об уничтожении самолета.