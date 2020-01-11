Недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,7

Как пишет издание «Хюрриет», среди местных жителей возникла паника. О пострадавших или разрушениях не сообщается. В августе 1999 года в районе Мраморного моря произошло землетрясение магнитудой 7,5. Тогда погибли 17,5 тыс. человек.