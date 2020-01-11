Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь лидирует на выборах руководителя этого китайского острова

Как передает Associated Press, по итогам подсчета голосов в 70% округов Цай Инвэнь набирает 58% голосов. Ее основной конкурент Хань Гоюй, выдвиженец от партии Гоминьдан, получает 38%. Хань Гоюй уже заявил, что он позвонил Цай Инвэнь, чтобы поздравить ее с победой.