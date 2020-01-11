Премьер-министр Абхазии: Президент Абхазии Рауль Хаджимба в полной мере исполняет обязанности главы республики

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в полной мере исполняет обязанности главы республики. Об этом сообщил премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. По его словам, вероятности, что Хаджимба уйдет в отставку после решения суда, отменившего итоги выборов, нет.