«Черные ящики» сбитого Ираном украинского Боинга будут переданы властям Франции

Как сообщают иранские телеканалы со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны, иранские специалисты не смогли расшифровать содержимое бортовых самописцев. После этого власти Ирана попросили содействия у Канады, Франции и США, но последние отказались доставить свое программное оборудование в Тегеран. Ранее Иран отказался отдавать «черные ящики» властям США или компании Boeing.