Корпус стражей исламской революции Ирана взял на себя ответственность за крушение украинского «Боинга» под Тегераном

Как заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде, ПВО Ирана приняла пассажирский самолет за крылатую ракету. Сегодня Генштаб Ирана признал, что украинский пассажирский самолет был сбит иранской ракетой.
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