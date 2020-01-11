Корпус стражей исламской революции Ирана взял на себя ответственность за крушение украинского «Боинга» под Тегераном

Как заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде, ПВО Ирана приняла пассажирский самолет за крылатую ракету. Сегодня Генштаб Ирана признал, что украинский пассажирский самолет был сбит иранской ракетой.