Российская шахматистка Александра Горячкина сравняла счет в матче за звание Чемпионки мира

Переиграв в пятой партии китаянку Цзюй Вэньцзюнь. Три стартовые партии матча, первая половина которого проходит в Шанхае, завершились вничью. А вот в четвертой действующая Чемпионка мира смогла добиться победы и выйти вперед. Впрочем, уже сегодня Горячкина, игравшая белыми, действовала смело и решительно. Выиграла качество, а затем вынудила Цзюй Вэньцзюнь признать поражение. Счет в матче стал равный — 2,5:2,5.Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов похвалил Александру, и выразил надежду, что русская земля принесет Горячкиной успех. Напомню, что вторая половина матча из 12 патрий пройдет во Владивостоке. Там же, при необходимости, будет сыгран тай-брейк.

Шестая партия матча за Мировую шахматную корону среди женщин пройдет в воскресенье