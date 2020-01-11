«Медуза»: В Кремле планируют создать политические партии во главе с Сергеем Шнуровым и Юрием Дудем

В Кремле, по данным «Медузы», планируют создать политические партии во главе с Сергеем Шнуровым и Юрием Дудем. Таким образом администрация президента рассчитывает раздробить протестные голоса на выборах в Госдуму в 2021 году.

К грядущим выборам Кремль планирует создать около десятка различных партий. В качестве лидеров некоторых из них администрация президента рассматривает блогера Юрия Дудя и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, но им самим предложений еще не делали. Об этом рассказали источники интернет-издания «Медуза». По словам одного из собеседников издания, музыкант с большей вероятностью мог бы согласиться возглавить партию, поскольку «в последнее время пристрастился к политике».

«Медуза» пишет, что кремлевские партийные проекты планируют разделить на два типа – новые системные партии с «умеренно правой повесткой» и условные «партии телешоу», которые будут активно вести работу лишь в период выборов и генерировать информационный шум. По замыслу кремлевской администрации, это создаст иллюзию конкурентной борьбы и раздробит голоса протестного электората.

Ранее о намерении создать партию и принять участие в выборах заявил директор по продукту игры World of Tanks Вячеслав Макаров.