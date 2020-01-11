Тела погибших в катастрофе украинского самолета будут репатриированы на Украину ориентировочно 20-21 января

Тела погибших в катастрофе, сбитого в Иране украинского самолета будут репатриированы на Украину ориентировочно 20-21 января. Об этом ВВС сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, 30% тел уже идентифицированы. Расшифровкой «черных ящиков» лайнера займутся французские специалисты. Об этом сегодня про телефону договорились президенты Франции и Украины.

Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за попадание ракеты в украинский боинг. Об этом заявил командующий аэрокосмическими войсками КСИР Амир Али Хаджизаде.

После признания Ираном вины за крушение украинского самолета президенты двух стран провели телефонные переговоры. Владимир Зеленский донес до Хасана Роухани претензии и требования Киева в связи с произошедшим. Кроме того, обсуждалось сотрудничество в расследовании катастрофы. Ранее Зеленский потребовал от Ирана наказания виновных в «ошибочном» запуске ракеты по гражданскому лайнеру, который якобы приняли за «вражеский объект». По его словам, Киев будет настаивать на выплате компенсаций семьям погибших. Ожиидается, что в самое ближайшее время Зеленский выступит с обращением к украинскому народу.