Министерство просвещения предлагает заменить отметки по ряду предметов в аттестате зачетами или незачетами

Как сообщила «Российской газете» глава ведомства Ольга Васильева, речь идет об «Изобразительном искусстве», «Музыке» и «Физкультуре». Васильева подчеркнула, что школы сами смогут решать, ставить оценки или «зачеты». По мнению Васильевой, ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха — неверно.

